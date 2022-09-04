Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен

Киевское "Динамо" показало свой худший старт в истории чемпионатов Украины.

В сезоне УПЛ-2022/23 столичный коллектив проиграл в первых двух турах.

Сперва "Динамо" потерпело разгромное поражение на своем поле от "Днепра-1" (0:3), а затем в гостях проиграло "Заре" (2:3).

Прошлый антирекорд был установлен 15 лет назад, когда на старте киевляне расписали две мировые кряду.

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