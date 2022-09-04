"Динамо" показало свой худший старт в истории чемпионатов Украины

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"Динамо" показало свой худший старт в истории чемпионатов Украины

Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен

Киевское "Динамо" показало свой худший старт в истории чемпионатов Украины.

В сезоне УПЛ-2022/23 столичный коллектив проиграл в первых двух турах.

Сперва "Динамо" потерпело разгромное поражение на своем поле от "Днепра-1" (0:3), а затем в гостях проиграло "Заре" (2:3).

Прошлый антирекорд был установлен 15 лет назад, когда на старте киевляне расписали две мировые кряду.

Читайте: "Динамо" проиграло второй матч в УПЛ подряд | https://dailysports.net
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