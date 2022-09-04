"Динамо" показало свой худший старт в истории чемпионатов Украины
Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен
Киевское "Динамо" показало свой худший старт в истории чемпионатов Украины.
В сезоне УПЛ-2022/23 столичный коллектив проиграл в первых двух турах.
Сперва "Динамо" потерпело разгромное поражение на своем поле от "Днепра-1" (0:3), а затем в гостях проиграло "Заре" (2:3).
Прошлый антирекорд был установлен 15 лет назад, когда на старте киевляне расписали две мировые кряду.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13