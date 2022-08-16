"Динамо" отказалось подписывать Дзюбу

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Зенита" Артем Дзюба не перейдет в московское "Динамо", сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, футболист сам предложил свои услуги руководству "бело-голубых", но получил отказ, так как динамовцы рассчитывают на имеющихся форвардов Федора Смолова и Константина Тюкавина.

Напомним, что 33-летний Дзюба 1 июля покинул "Зенит" и стал свободным агентом, но до сих пор не может найти новый клуб. Ранее сообщалось, что форвард может перейти в турецкий клуб "Адана Демирспор".

Не пропустите: Гончаренко возглавил клуб РПЛ. | https://dailysports.net