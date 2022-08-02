"Динамо" оштрафует сбежавшего легионера на месячную зарплату
Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен
Московское "Динамо" оштрафует Гильермо Варелу на всю зарплату за июль.
Как сообщил Иван Карпов, информация о штрафе в 30% от зарплаты за июль не подтвердилась.
Теперь известно, что московский клуб оштрафует футболиста на всю июльскую зарплату за прогул матча с "Торпедо".
Напомним, Варела тайно покинул расположение своего клуба ночью перед игрой с "Торпедо".
Спустя несколько дней защитник перешел во "Фламенго" на правах аренды.
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