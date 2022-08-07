"Динамо" обыграло "Крылья Советов" в матче РПЛ

Фото: твиттер московского "Динамо"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура РПЛ московское "Динамо" на выезде обыграло самарские "Крылья Советов" со счетом 2:0.

Победу "бело-голубым" принесли голы Роберто Фернандеса и Вячеслава Грулева.

"Крылья Советов" – "Динамо" - 0:2 (0:1)

Голы: Фернандес, 13 - 0:1, Грулев, 60 - 0:2

"Крылья Советов": Ломаев, Бейл (Гапонов, 87), Солдатенков, Евгеньев (Барач, 72), Горшков, Ежов, Соколов (Хубулов, 72), Витюгов, Коваленко, Глушенков (Липовой, 86), Цыпченко (Шитов, 72).

"Динамо": Шунин, Паршивлюк (Гладышев, 86), Фернандес, Сазонов, Скопинцев (Макаров, 74), Грулев, Лесовой (Карапузов, 75), Моро, Гагнидзе, Смолов, Тюкавин (Лаксальт, 59).

Не пропустите: "Торпедо" проиграло "Химкам" в РПЛ. | https://dailysports.net