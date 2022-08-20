"Динамо" нанесло "Спартаку" первое поражение в сезоне

Фото: твиттер "Динамо"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура РПЛ "Динамо" обыграло "Спартак" со счетом 1:0.

Единственный гол в середине первого тайма забил Константин Тюкавин.

"Динамо", набрав 12 очков, вышло на второе место. "Спартак" с 13 очками остался на первой позиции.

"Динамо" – "Спартак" - 1:0 (1:0)

Голы: Тюкавин, 27 - 1:0

"Динамо": Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Сазонов, Скопинцев, Фомин, Моро, Гагнидзе, Макаров, Захарян, Тюкавин (Грулев, 71).

"Спартак": Селихов, Джикия, Литвинов, Хлусевич, Зобнин (Пруцев, 85), Мартинс Перейра (Николсон, 78), Умяров (Чернов, 78), Денисов (Рассказов, 85), Промес, Игнатов (Зиньковский, 57), Соболев.

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