"Динамо" нанесло "Спартаку" первое поражение в сезоне
Фото: твиттер "Динамо"/Автор неизвестен
В матче 6-го тура РПЛ "Динамо" обыграло "Спартак" со счетом 1:0.
Единственный гол в середине первого тайма забил Константин Тюкавин.
"Динамо", набрав 12 очков, вышло на второе место. "Спартак" с 13 очками остался на первой позиции.
"Динамо" – "Спартак" - 1:0 (1:0)
Голы: Тюкавин, 27 - 1:0
"Динамо": Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Сазонов, Скопинцев, Фомин, Моро, Гагнидзе, Макаров, Захарян, Тюкавин (Грулев, 71).
"Спартак": Селихов, Джикия, Литвинов, Хлусевич, Зобнин (Пруцев, 85), Мартинс Перейра (Николсон, 78), Умяров (Чернов, 78), Денисов (Рассказов, 85), Промес, Игнатов (Зиньковский, 57), Соболев.
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