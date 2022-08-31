"Динамо" Киев усилилась опытным украинским хавбеком

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"Динамо" Киев усилилась опытным украинским хавбеком

Фото: сайт киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Пресс-служба киевского "Динамо" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника луганской "Зари" Владислава Кабаева.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист заключил с киевлянами контракт до лета 2026 года.

26-летний Кабаев выступал за "Зарю" с 2017 года. Всего он провел за клуб 129 матчей, забил 10 голов и отдал 16 результативных передач. Ранее играл за "Черноморец".

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