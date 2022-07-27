"Динамо" Киев прошло "Фенербахче" в квалификации Лиги чемпионов

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевского "Динамо" на выезде обыграло стамбульский "Фенербахче" со счетом 2:1 и вышло в следующую стадию турнира.

Победу украинскому клубу принесли голы Виталия Буяльского и Александра Караваева. У турков отличился Аттила Салаи.

"Фенербахче" (Турция) – "Динамо" (Киев, Украина) – 1:2 (0:0) - первый матч - 0:0

Голы: Буяльский, 57 - 0:1, Салаи, 89 - 1:1, Караваев, 114 - 1:2

"Фенербахче": Байындыр, Кадиоглу, Тиссеран (Линкольн, 85), Солои, Осаи-Сэмюэл, Кахведжи (Мор, 46; Брума, 77), Юкчек, Виллиан (Новак, 95), Росси, Валенсия (Дурсун, 77), Кинг.

"Динамо": Бущан, Дубинчак (Вивчаренко, 106), Попов, Забарный, Кендзера (Караваев, 91), Шапаренко, Сидорчук (Андриевский, 106), Буяльский, Вербич (Ванат, 38), Цыганков, Беседин.

На 70-й минуте Валенсия не реализовал пенальти (вратарь)

Удаление: Юкчек (54).

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