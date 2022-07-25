"Динамо" Киев огласило заявку на ответный матч с "Фенербахче" в квалификации Лиги чемпионов

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Пресс-служба киевского "Динамо" на официальном сайте объявила заявку команды на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со стамбульским "Фенербахче".

Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко.

Защитники: Костянтин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Александр Караваев, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Денис Антюх.

Нападающие: Владислав Ванат, Артем Беседин.

Матч "Фенербахче" - "Динамо" состоится 27 июля, и начнется в 20:00. В первом матче команды сыграли вничью со счетом 0:0.

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