"Динамо" Киев огласило заявку на матч Лиги Европы с "Ренном"

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Тренерский штаб киевского "Динамо" под руководством Мирчи Луческу объявил список из 26 футболистов, которые попали в заявку на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы с "Ренном".

Вратари: Денис Бойко, Руслан Нещерет, Денис Игнатенко.

Защитники: Костянтин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера.

Полузащитник: Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев, Володимир Шепелев, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Джастин Лонвейк, Кахим Перрис, Самба Диалло.

Нападающие: Владислав Ванат, Артем Беседин, Владислав Кулач.

Матч "Ренн" – "Динамо" состоится в четверг, 6 октября. Начало встречи - в 22:00.

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