"Динамо" Киев огласило заявку на группового этапа Лиги Европы

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Тренерский штаб киевского "Динамо" опубликовал заявку на матчи группового этапа Лиги Европы.

Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко, Денис Игнатенко.

Защитники: Константин Вивчаренко, Антон Боль, Денис Попов, Никита Бурда, Александр Караваев, Александр Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Кахим Пэррис, Николай Шапаренко, Александр Яцык, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Самба Диалло, Антон Царенко.

Нападающие: Владислав Ванат, Владислав Супряга, Артем Беседин.

"Динамо" в Лиге Европы попало в группу В и сыграет с "Ренном", "Фенербахче" и АЕКом.

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