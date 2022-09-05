"Динамо" Киев огласило заявку на группового этапа Лиги Европы

Теги динамо киев

"Динамо" Киев огласило заявку на группового этапа Лиги Европы

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Тренерский штаб киевского "Динамо" опубликовал заявку на матчи группового этапа Лиги Европы.

Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко, Денис Игнатенко.

Защитники: Константин Вивчаренко, Антон Боль, Денис Попов, Никита Бурда, Александр Караваев, Александр Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Кахим Пэррис, Николай Шапаренко, Александр Яцык, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Самба Диалло, Антон Царенко.

Нападающие: Владислав Ванат, Владислав Супряга, Артем Беседин.

"Динамо" в Лиге Европы попало в группу В и сыграет с "Ренном", "Фенербахче" и АЕКом.

Не пропустите: УЕФА показал мячи для группового этапа еврокубков сезона-2022/23. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Аталанта" уверенно обыграла клуб Берлускони и возглавила Серию А

"Аталанта" уверенно обыграла клуб Берлускони и возглавила Серию А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов