"Динамо" Киев одержало сложную победу в чемпионате Украины

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"Динамо" Киев одержало сложную победу в чемпионате Украины

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" обыграло "Минай" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Виктор Цыганков.

"Динамо", набрав 6 очков, вышло на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Минай" с 4 очками опустился на 11-ю позицию.

"Минай" – "Динамо" Киев - 0:1 (0:0)
Гол: Цыганков, 51 - 0:1

"Минай": Бандура – Трубочкин (Рогозинский, 83), Немчанинов, Горин, Гончар – Виттенчук – Кулиев, Твердохлеб, Хахлев (Байдал, 78), Воробчак (Касимов, 78) – Вишневский (Колесник, 77).

"Динамо": Бойко – Дубинчак (Вивчаренко, 68), Забарный, Попов, Тимчик – Шепелев (Лонвейк, 82), Сидорчук, Буяльский – Кабаев (Перрис, 75), Гармаш (Беседин, 67), Цыганков.

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