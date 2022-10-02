"Динамо" Киев одержало сложную победу в чемпионате Украины
Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен
В матче 5-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" обыграло "Минай" со счетом 1:0.
Единственный гол забил Виктор Цыганков.
"Динамо", набрав 6 очков, вышло на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Минай" с 4 очками опустился на 11-ю позицию.
"Минай" – "Динамо" Киев - 0:1 (0:0)
Гол: Цыганков, 51 - 0:1
"Минай": Бандура – Трубочкин (Рогозинский, 83), Немчанинов, Горин, Гончар – Виттенчук – Кулиев, Твердохлеб, Хахлев (Байдал, 78), Воробчак (Касимов, 78) – Вишневский (Колесник, 77).
"Динамо": Бойко – Дубинчак (Вивчаренко, 68), Забарный, Попов, Тимчик – Шепелев (Лонвейк, 82), Сидорчук, Буяльский – Кабаев (Перрис, 75), Гармаш (Беседин, 67), Цыганков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13