"Динамо" Киев одержало крупную победу в товарищеском матче. Гармаш сделал покер

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"Динамо" Киев одержало крупную победу в товарищеском матче. Гармаш сделал покер

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Киевское "Динамо" в товарищеском матче разгромило свою юношескую команды со счетом 6:1.

Победу основному составу принесли покер Дениса Гармаша, голы Виталия Буяльского и Владислава Кабаева. У юношей отличился Дмитрий Кремчанин.

"Динамо" Киев – "Динамо" Киев U19 - 6:1
Голы: Гармаш (4), Буяльский, Кабаев – Кремчанин (с пенальти).

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