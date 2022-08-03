"Динамо" Киев обыграло вице-чемпиона Австрии в квалификации Лиги чемпионов
Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен
В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" обыграло австрийский "Штурм" со счетом 1:0.
Единственный гол в середине первого тайма забил Александр Караваев.
Ответный матч состоится 9 августа в Австрии.
"Динамо" Киев Украина – "Штурм" Австрия - 1:0 (1:0)
Гол: Караваев, 28 - 1:0
"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Забарный, Дубинчак (Вивчаренко, 71), Сидорчук, Шепелев (Гармаш, 71), Шапаренко, Буяльский, Караваев, Беседин (Ванат, 83).
"Штурм": Зибенхандль, Газибегович, Вютрих, Аффенгрубер, Данте (Шнегг, 68), Хирлендер (Любич, 67), Горенц-Станкович, Прасс (Демаку, 78), Ланг, Хорват, Саркария, Хейлунд.
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