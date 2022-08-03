"Динамо" Киев обыграло вице-чемпиона Австрии в квалификации Лиги чемпионов

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"Динамо" Киев обыграло вице-чемпиона Австрии в квалификации Лиги чемпионов

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" обыграло австрийский "Штурм" со счетом 1:0.

Единственный гол в середине первого тайма забил Александр Караваев.

Ответный матч состоится 9 августа в Австрии.

"Динамо" Киев Украина – "Штурм" Австрия - 1:0 (1:0)
Гол: Караваев, 28 - 1:0

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Забарный, Дубинчак (Вивчаренко, 71), Сидорчук, Шепелев (Гармаш, 71), Шапаренко, Буяльский, Караваев, Беседин (Ванат, 83).

"Штурм": Зибенхандль, Газибегович, Вютрих, Аффенгрубер, Данте (Шнегг, 68), Хирлендер (Любич, 67), Горенц-Станкович, Прасс (Демаку, 78), Ланг, Хорват, Саркария, Хейлунд.

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