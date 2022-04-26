"Динамо" Киев обыграло дортмундскую "Боруссию"

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"Динамо" Киев обыграло дортмундскую "Боруссию"

Фото: твиттер "Динамо"/Автор неизвестен

Киевское "Динамо" в товарищеском матче обыграло дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:2.

Победу украинскому клубу принесли дубль Владислава Ваната и гол Виталия Буяльского. В составе немцев отличились Джейми Байно-Гиттенс и Том Роте.

"Боруссия" Дортмунд, Германия - "Динамо" Киев, Украина - 2:3 (1:3)
Голы: Байно-Гиттенс, 4 - 1:0, Буяльский, 9 - 1:1, Ванат, 11 - 1:2, Ванат, 35 - 1:3, Роте, 65 - 2:3

"Боруссия": Хитц (Унбегаун, 46), Семич (Пасслак, 46), Понграчич (Финнссон, 87), Аканджи (Аусси, 30, Загаду, 60), Шульц (Роте, 46), Джан (Геррейру, 60), Ферай (Пападопулос, 46), Тац (Гюрпюз, 46), Ройс (Финк, 46), Байно-Гиттенс (Рейньер, 46), Холанд (Мукоко, 46)

"Динамо": Бущан (Нещерет, 74), Караваев, Попов, Забарный (Сирота, 66), Дубинчак (Вивчаренко, 46), Сидорчук (Андриевский, 66), Шапаренко (Шепелев, 75), Буяльский (Гармаш, 75), Антюх (Кравченко, 46), Довбик, Ванат (Кулач, 75).

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