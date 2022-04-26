"Динамо" Киев обыграло дортмундскую "Боруссию"
Фото: твиттер "Динамо"/Автор неизвестен
Киевское "Динамо" в товарищеском матче обыграло дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:2.
Победу украинскому клубу принесли дубль Владислава Ваната и гол Виталия Буяльского. В составе немцев отличились Джейми Байно-Гиттенс и Том Роте.
"Боруссия" Дортмунд, Германия - "Динамо" Киев, Украина - 2:3 (1:3)
Голы: Байно-Гиттенс, 4 - 1:0, Буяльский, 9 - 1:1, Ванат, 11 - 1:2, Ванат, 35 - 1:3, Роте, 65 - 2:3
"Боруссия": Хитц (Унбегаун, 46), Семич (Пасслак, 46), Понграчич (Финнссон, 87), Аканджи (Аусси, 30, Загаду, 60), Шульц (Роте, 46), Джан (Геррейру, 60), Ферай (Пападопулос, 46), Тац (Гюрпюз, 46), Ройс (Финк, 46), Байно-Гиттенс (Рейньер, 46), Холанд (Мукоко, 46)
"Динамо": Бущан (Нещерет, 74), Караваев, Попов, Забарный (Сирота, 66), Дубинчак (Вивчаренко, 46), Сидорчук (Андриевский, 66), Шапаренко (Шепелев, 75), Буяльский (Гармаш, 75), Антюх (Кравченко, 46), Довбик, Ванат (Кулач, 75).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20