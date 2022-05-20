Дин Хендерсон может покинуть "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Хендерсона\Автор неизвестен

Английский вратарь "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон может сменить клубную прописку уже в летнее трансферное окно.

Как сообщает Manchester Evening News, голкипер близок к переходу в "Ньюкасл".

По информации источника, стороны сейчас ведут переговоры об аренде сроком на один сезон.

Отмечается, что возможен и трансфер на постоянной основе.

Хендерсон уже посетил Ньюкасл-апон-Тайн в середине недели с целью обсудить условия перехода.

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