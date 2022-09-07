Диего Косте все-таки разрешили перейти в клуб АПЛ

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Диего Косте все-таки разрешили перейти в клуб АПЛ

Фото: твиттер Диего Косты\Автор неизвестен

Бывший нападающий Диего Коста получил разрешение на переход в "Вулверхэмптон", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, Футбольная ассоциация Англии изначально не дала форварду разрешение на работу в Англии, но затем удовлетворила апелляцию "волков".

33-летний Коста ранее играл за "Брагу", "Пенафиел", "Атлетико", вновь "Брагу", "Сельту", "Альбасете", "Вальядолид", "Атлетико", "Челси", вновь "Атлетико" и "Атлетико Минейро". За сборную Испании сыграл 24 матча и забил 10 голов.

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