Диего Косте не дали разрешение на работу в Англии

Фото: твиттер Диего Косты/Автор неизвестен

Диего Коста не смог получить разрешение на работу в Англии, которое ему было нужно для перехода в "Вулверхэмптон".

Как сообщает CBS Sports, английский клуб подал апелляцию на решение Футбольной ассоциации.

Для получения разрешения футболист должен набрать суммарно 15 баллов по уровню последнего клуба, игры за сборную и количества проведенных минут на поле за последнее время. У Косты же от 10 до 14 очков.

Рассмотрение апелляции продлится сутки, после чего ассоциация и примет окончательное решение.

33-летний Коста ранее играл за "Брагу", "Пенафиел", "Атлетико", вновь "Брагу", "Сельту", "Альбасете", "Вальядолид", "Атлетико", "Челси", вновь "Атлетико" и "Атлетико Минейро". За сборную Испании сыграл 24 матча и забил 10 голов.