Диего Косте не дали разрешение на работу в Англии
Фото: твиттер Диего Косты/Автор неизвестен
Диего Коста не смог получить разрешение на работу в Англии, которое ему было нужно для перехода в "Вулверхэмптон".
Как сообщает CBS Sports, английский клуб подал апелляцию на решение Футбольной ассоциации.
Для получения разрешения футболист должен набрать суммарно 15 баллов по уровню последнего клуба, игры за сборную и количества проведенных минут на поле за последнее время. У Косты же от 10 до 14 очков.
Рассмотрение апелляции продлится сутки, после чего ассоциация и примет окончательное решение.
33-летний Коста ранее играл за "Брагу", "Пенафиел", "Атлетико", вновь "Брагу", "Сельту", "Альбасете", "Вальядолид", "Атлетико", "Челси", вновь "Атлетико" и "Атлетико Минейро". За сборную Испании сыграл 24 матча и забил 10 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18