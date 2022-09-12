Диего Коста рассказал, почему решил вернуться в АПЛ

Фото: сайт "Вулверхэмптона"/Автор неизвестен

Испанский нападающий Диего Коста прокомментировал свой переход в "Вулверхэмптон".

"Причиной перехода стало мое желание вновь поиграть в Премьер-лиге, хотя клуб, конечно, также повлиял на меня. Мне будет несложно адаптироваться в команде, так как здесь сыграют много португальцев. Я всегда следил за АПЛ и считаю ее лучшей лигой в мире", - приводятся слова Косты на официальном сайте клуба.

Напомним, что Коста выступал в Англии с 2014 по 2018 годы в составе "Челси". Всего он провел в чемпионате Англии 89 матчей, забил 52 гола и отдал 18 результативных передач.

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