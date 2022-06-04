Диего Коста рассказал, как "издевался" в душе над Канте

Фото: инстаграм Диего Косты/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Челси" Диего Коста рассказал о том, как подкалывал полузащитника лондонцев Н’Голо Канте.

"Будучи в "Челси" я постоянно пытался обнять Канте в шутку. Он очень застенчивый. Я заходил в душ голый и говорил: "Канте, обними меня!" и он сразу вопил: "Нет, нет, Диего!".

Представьте, он даже не снимает нижнее бельё, чтобы принять душ", — приводит слова Диего Косты Canal Pilhado.

Как известно, футболисты играли вместе в "Челси" на протяжении полутора сезонов.

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