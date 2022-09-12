Диего Коста перешел в клуб АПЛ

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Диего Коста перешел в клуб АПЛ

Фото: сайт "Вулверхэмптона"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Вулверхэмптона" на официальном сайте объявила о переходе бывшего нападающего сборной Испании Диего Косты.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2023 года.

33-летний Коста ранее выступал за "Брагу", "Пенафиел", "Атлетико", "Сельту", "Альбасете", "Райо Вальекано", "Челси", вновь "Атлетико" и "Атлетико Минейро". За сборную Испании сыграл 24 матча и забил 10 голов.

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