Диего Коста может вернуться в Ла Лигу

Фото: твиттер Диего Косты/Автор неизвестен

Бывший нападающий сборной Испании Диего Коста может вернуться в чемпионат Испании, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям источника, интерес к футболисту проявляет "Райо Вальекано". В данный момент стороны ведут переговоры. Мадридский клуб готов платить форварду зарплату в размере одного миллиона евро в год. Стоит отметить, что он уже играл за "Райо" в 2012 году.

В настоящее время 33-летний Коста является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно. Ранее он играл в Испании за "Атлетико", "Сельту", "Альбасете" и "Вальядолид".

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