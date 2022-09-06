Диего Коста договорился с клубом АПЛ

Фото: твиттер Диего Косты/Автор неизвестен

Бывший нападающий сборной Испании Диего Коста перейдет в "Вулверхэмптон", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист согласовал с английским клубом условия личного контракта. В ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование. В составе "волков" Коста заменит травмированного сербского нападающего Сашу Калайджича, который пропустит полгода из-за травмы колена. Испанец является свободным агентом, поэтому достанется клубу бесплатно.

33-летний Коста ранее играл за "Брагу", "Пенафиел", "Атлетико", вновь "Брагу", "Сельту", "Альбасете", "Вальядолид", "Атлетико", "Челси", вновь "Атлетико" и "Атлетико Минейро". За сборную Испании сыграл 24 матча и забил 10 голов.

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