Дибалу заметили в футболке "Ромы"
Фото: кадр из трансляции DAZN
Аргентинский форвард Пауло Дибала смотрел игру "Ромы" против "Спортинга" (2:3) в форме римской команды.
Интересно, что пока официально о его переходе не сообщалось.
Ранее СМИ писали, что звездный нападающий подпишет с "Ромой" трехлетний контракт с зарплатой 6 млн евро в год с учетом бонусов.
Он достанется новому клубу бесплатно, так как покинул "Ювентус" на правах свободного агента.
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|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
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|Парма
|26
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|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
|27
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|Удинезе
|26
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|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
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|18
|Лечче
|27
|25
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|СПАЛ
|26
|18
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