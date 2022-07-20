Дибалу заметили в футболке "Ромы"

Фото: кадр из трансляции DAZN

Аргентинский форвард Пауло Дибала смотрел игру "Ромы" против "Спортинга" (2:3) в форме римской команды.

Интересно, что пока официально о его переходе не сообщалось.

Ранее СМИ писали, что звездный нападающий подпишет с "Ромой" трехлетний контракт с зарплатой 6 млн евро в год с учетом бонусов.

Он достанется новому клубу бесплатно, так как покинул "Ювентус" на правах свободного агента.

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