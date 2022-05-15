Дибала ярко высказался об уходе из "Ювентуса"

Теги ювентуспауло дибала

Дибала ярко высказался об уходе из "Ювентуса"

Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала прокомментировал свой предстоящий уход из туринского клуба.

"Мне сложно подобрать слова для прощания. Мы пережили столько эмоций вместе. Я думал, что буду намного дольше выступать за "Ювентус", но жизнь решила иначе. Я никогда не забуду того, что испытал в клубе. Я запомню каждую игру и каждый гол. Это были волшебные семь лет, 12 трофеев и 115 голов. Я благоден всем, кто сопровождал меня в течение этих многих лет. Я говорю спасибо тренерам, партнерам по команде, персоналу и руководству. Самой большой гордостью для меня было играть в футболке "Ювентуса". Я буду рассказывать об этом своим детям и внукам. Завтра я сыграю последний матч за клуб. Сложно представить, но это будет конец нашей общей истории. Я выйду на поле с улыбкой, так как знаю, что отдал все ради "Ювентуса", - написал Дибала в своем твиттере.

Контракт 28-летнего Дибалы с "Ювентусом" истекает ближайшим летом, поэтому он покинет клуб на правах свободного агента.

Не пропустите: "Арсенал" претендует на Дибалу. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" упустил победу над аутсайдером Ла Лиги

"Реал" упустил победу над аутсайдером Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов