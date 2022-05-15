Дибала ярко высказался об уходе из "Ювентуса"

Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала прокомментировал свой предстоящий уход из туринского клуба.

"Мне сложно подобрать слова для прощания. Мы пережили столько эмоций вместе. Я думал, что буду намного дольше выступать за "Ювентус", но жизнь решила иначе. Я никогда не забуду того, что испытал в клубе. Я запомню каждую игру и каждый гол. Это были волшебные семь лет, 12 трофеев и 115 голов. Я благоден всем, кто сопровождал меня в течение этих многих лет. Я говорю спасибо тренерам, партнерам по команде, персоналу и руководству. Самой большой гордостью для меня было играть в футболке "Ювентуса". Я буду рассказывать об этом своим детям и внукам. Завтра я сыграю последний матч за клуб. Сложно представить, но это будет конец нашей общей истории. Я выйду на поле с улыбкой, так как знаю, что отдал все ради "Ювентуса", - написал Дибала в своем твиттере.

Контракт 28-летнего Дибалы с "Ювентусом" истекает ближайшим летом, поэтому он покинет клуб на правах свободного агента.

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