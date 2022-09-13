Дибала установил внушительное достижение в Италии

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Дибала установил внушительное достижение в Италии

Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен

Нападающий "Ромы" Пауло Дибала вчера отметился третьим голом в составе римского клуба.

Аргентинец забил мяч в матче 6-го тура Серии А против "Эмполи" (2:1).

В четырех матчах Серии А форвард набрал 4 очка (3+1) по системе "гол+пас".

Интересно, что в игре с "Эмполи" Дибала забил свой 27-й гол ударом из-за пределов штрафной. С момента дебюта аргентинца в Серии А в сентябре 2012 года ни у кого нет больше таких голов.

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