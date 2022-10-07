Дибала сравнил Моуринью и Аллегри

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Дибала сравнил Моуринью и Аллегри

Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Нападающий "Ромы" Пауло Дибала сравнил главного тренера римлян Жозе Моуринью с наставником своего бывшего клуба "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

"Моуринью и Аллегри в чем-то похожи, но в чем-то сильно различаются. Мои отношения с Жозе более тесные, мы чаще общаемся. Что касается Аллегри, то мы не всегда сходились во мнениях по определенным вещам, но мы оба стремились принести пользу "Ювентусу". У нас не было споров, а просто разные идеи по поводу стиля игры, но мы не спорили каждый день. Массимилиано дал мне больше всех их тренеров, которые тренировали "Юве". Говорят, что у нас был конфликт, но это не так", - приводит слова Дибалы Football Italia.

В нынешнем сезоне 28-летний Дибала провел за "Рому" 10 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

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