Дибала сможет покинуть "Рому" за "смешную" сумму

Фото: сайт "Ромы"/Автор неизвестен

Появились подробности 3-летнего контракта между форвардом Пауло Дибалой и "Ромой".

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, в контракте прописаны отступные в размере 20 миллионов евро.

При этом римляне вправе заблокировать трансфер 28-летнего игрока сборной Аргентины, повысив ему зарплату или продлив контракт.

Напомним, что Дибала перешел в "Рому" на правах свободного агента.

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