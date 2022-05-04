Дибала решил перейти в "Интер"

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Дибала решил перейти в "Интер"

Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала перейдет в миланский "Интер" в летнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, футболист согласовал с "нерадзурри" контракт с зарплатой в шесть миллионов евро в год. Форвард достанется миланцам бесплатно, так как его контракт с "Юве" истекает ближайшим летом.

В нынешнем сезоне 28-летний Дибала провел за "Ювентус" 35 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.

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