Дибала провел переговоры с тремя клубами АПЛ

Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала может перебраться в чемпионат Англии, сообщает ESPN.

По сведениям источника, агент футболиста провел переговоры с "Арсеналом", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслом". Летом аргентинец станет свободным агентом, поэтому сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 28-летний Дибала провел за "Ювентус" 38 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал шесть результативных передач.

Не пропустите: Бакаев высказался о своем будущем. | https://dailysports.net