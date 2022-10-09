Дибала принес "Роме" победу над "Лечче"

Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Италии "Рома" на своем поле обыграла "Лечче" со счетом 2:1.

В начале встречи счет открыл Крис Смоллинг, но на 39-й минуте равновесие восстановил Габриэл Эспето. Победу римлянам принес Пауло Дибала. Стоит отметить, что гости полтора тайма играли вдесятером из-за удаления Мортена Юлманда.

"Рома", набрав 19 очков, вышла на пятое место в турнирной таблице Серии А. "Лечче" с 7 очками остался на 16-й позиции.

"Рома" – "Лечче" - 2:1 (1:1)

Голы: Смоллинг, 6 - 1:0, Эспето, 39 - 1:1, Дибала, 49 (с пенальти) - 2:1

"Рома": Руй Патрисиу, Смоллинг, Манчини (Кумбула, 88), Рожер, Винья (Спинаццола, 46), Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло (Абрахам, 46), Залевски, Дибала (Матич, 50), Белотти (Шомуродов, 77).

"Лечче": Фальконе, Жандре, Умтити, Баскиротто, Пеццелла, Юлманд, Аскильдсен (Хельгасон, 71), Гонсалес (Блен, 46), Банда (Коломбо, 81), Сисей (Уден, 90), Эспето (Ди Франческо, 71).

Удаление: Юлманд (22).

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