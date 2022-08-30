Дибала принес "Роме" крупную победу в Серии А

Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Италии "Рома" на своем поле разгромила "Монцу" со счетом 3:0.

Победу хозяевам принесли дубль Пауло Дибалы и гол Рожера Ибанеса.

"Рома", набрав 10 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Серии А. "Монца" с 0 очков занимает последнее, 20-е место.

"Рома" – "Монца" - 3:0 (2:0)

Голы: Дибала, 18 - 1:0, Дибала, 32 - 2:0, Рожер, 61 - 3:0

"Рома": Патрисиу, Челик, Манчини, Кумбула (Смоллинг, 28), Рожер, Матич, Кристанте, Пеллегрини (Бове, 80), Дибала (Эль-Шаарави, 65), Абрахам (Белотти, 80), Залевски (Спинаццола, 66).

"Монца": Ди Грегорио, Биринделли, Марроне (Молина, 46), Кальдирола, Марлон, Карлос Аугусто, Сенси (Бондо, 84), Пессина (Кольпани, 62), Мачин, Капрари (Мота, 63), Петанья (Чурриа, 62).

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