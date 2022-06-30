Дибала покинул "Ювентус" на правах свободного агента
Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен
"Ювентус" официально сообщил об уходе нападающего Пауло Дибалы.
28-летний аргентинец оставил команду на правах свободного агента.
"Дибала приехал к нам молодым, многообещающим и талантливым. "Ювентус" он покинул с приличным опытом, который помог ему стать чемпионом. Дибала продолжит карьеру в другом клубе", — сообщили на сайте клуба.
Дибала перебрался в Турин летом 2015 года. В составе команды он 5 раз становился чемпионом Италии и по 3 раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
В минувшем сезоне 28-летний Дибала провел за "Ювентус" 39 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал шесть результативных передач.
Не пропустите: "Челси" намерен купить одного из лидеров "Аякса". | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Дибала покинул "Ювентус" на правах свободного агента
-
Вальверде в третий раз возглавил "Атлетик"
-
Бернардески покинул "Ювентус"
-
Кутепов подпишет контракт с "Торпедо"
-
Анчелотти заблокировал трансфер Йовича
-
Думбия сменил клуб во Франции
-
В ЦСКА определились с будущим Чалова
-
Малком не собирается покидать "Зенит"
-
Гризманн остается в "Атлетико" еще на сезон
-
Промес оформил дубль во втором матче подряд
-
Федотов нашел причины разгромного поражения ЦСКА от "Зенита"
-
Гайч пролил свет на будущее в ЦСКА
-
"ПСЖ" определился с главными трансферными целями
-
Неймар наконец решился на смену клуба
-
Семак подвел итоги матча с ЦСКА
-
Лукаку взял непривычный для себя номер в "Интере"
-
Заболотный высказался о конкуренции ЦСКА с "Зенитом"
-
Дзагоев получил предложения от двух клубов
-
"Тоттенхэм" в шаге от подписания бразильского форварда
-
Автогол Ярмоленко в матче Уэльс - Украина переписали на Бэйла
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17