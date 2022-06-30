Дибала покинул "Ювентус" на правах свободного агента

Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен

"Ювентус" официально сообщил об уходе нападающего Пауло Дибалы.

28-летний аргентинец оставил команду на правах свободного агента.

"Дибала приехал к нам молодым, многообещающим и талантливым. "Ювентус" он покинул с приличным опытом, который помог ему стать чемпионом. Дибала продолжит карьеру в другом клубе", — сообщили на сайте клуба.

Дибала перебрался в Турин летом 2015 года. В составе команды он 5 раз становился чемпионом Италии и по 3 раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

В минувшем сезоне 28-летний Дибала провел за "Ювентус" 39 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал шесть результативных передач.

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