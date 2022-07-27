Дибала побил рекорд Роналду по продаже футболок в Италии

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Дибала побил рекорд Роналду по продаже футболок в Италии

Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен

Новичок "Ромы" Пауло Дибала побил рекорд по продаже футболок со своим именем в первый день после трансфера.

Как сообщает Corriere dello Sport, автором прошлого рекорда был португальский нападающий Криштиану Роналду. В первый день его трансфера в "Ювентус" было продано 500 тыс. футболок.

В то же время футболки Дибалы продали в первый день трансфера сразу в количестве 530 тыс.

Как известно, аргентинец перешёл в римский клуб на правах свободного агента. 

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