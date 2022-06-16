Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала перейдет в "Интер", сообщает журналист Руди Галетти в своем твиттере.

По сведениям источника, миланский клуб объявит о переходе футболиста 20 или 21 июня. Дибала достанется "нерадзурри" бесплатно, так как его контракт с "Юве" истекает в конце июня. Зарплата игрока в "Интере" составит около 8 миллионов евро за сезон.

В минувшем сезоне 28-летний Дибала провел за "Ювентус" 39 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал шесть результативных передач.

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