Дибала может пропустить ЧМ-2022

Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Нападающий сборной Аргентины и "Ромы" Пауло Дибала может пропустить чемпионат мира-2022 в Катаре из-за травмы, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, футболист получил повреждение мышцы левой ноги в матче 9-го тура Серии А с "Лечче" (2:1). По словам главного тренера римлян Жозе Моуринью, форвард не сможет выйти на поле до конца года.

В нынешнем сезоне 28-летний Дибала провел за "Рому" 11 голов, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Он играет за сборную Аргентины с 2015 года, провел за нее 34 матча и забил три мяча.

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