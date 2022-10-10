Дибала может пропустить ЧМ-2022
Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен
Нападающий сборной Аргентины и "Ромы" Пауло Дибала может пропустить чемпионат мира-2022 в Катаре из-за травмы, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям источника, футболист получил повреждение мышцы левой ноги в матче 9-го тура Серии А с "Лечче" (2:1). По словам главного тренера римлян Жозе Моуринью, форвард не сможет выйти на поле до конца года.
В нынешнем сезоне 28-летний Дибала провел за "Рому" 11 голов, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Он играет за сборную Аргентины с 2015 года, провел за нее 34 матча и забил три мяча.
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