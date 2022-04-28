Дибала может перейти в английский топ-клуб

Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Сразу три английских клуба проявляют интерес к аргентинскому нападающему "Ювентуса" Пауло Дибале, сообщает Man Utd News.

По сведениям источника, в услугах футболиста заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Тоттенхэм". Агент игрока уже прибыл в Англию, чтобы провести переговоры. Контракт Дибалы с "Ювентусом" истекает ближайшим летом, поэтому он перейдет в другой клуб на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 28-летний Дибала провел за "Ювентус" 34 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.

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