Дибала может перейти в английский топ-клуб

Теги интер миланпауло дибаламанчестер юнайтедарсенал лондонтоттенхэм

Дибала может перейти в английский топ-клуб

Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Сразу три английских клуба проявляют интерес к аргентинскому нападающему "Ювентуса" Пауло Дибале, сообщает Man Utd News.

По сведениям источника, в услугах футболиста заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Тоттенхэм". Агент игрока уже прибыл в Англию, чтобы провести переговоры. Контракт Дибалы с "Ювентусом" истекает ближайшим летом, поэтому он перейдет в другой клуб на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 28-летний Дибала провел за "Ювентус" 34 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.

Не пропустите: "Интер" определился с предложением Дибале. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"РБ Лейпциг" Тедеско вырвал победу у "Рейнджерс" в Лиге Европы

"РБ Лейпциг" Тедеско вырвал победу у "Рейнджерс" в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов