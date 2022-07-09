Ди Мария выбрал игровой номер в "Ювентусе"

Фото: сайт "Ювентуса"/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария выбрал игровой номер, под которым он будет выступать в "Ювентусе".

Бывший игрок "ПСЖ" выбрал 22-й номер. Ранее в "Ювентусе" под этим номером выступал Федерико Кьезо, сообщает пресс-служба туринцев.

За парижан Ди Мария суммарно провел 295 матчей, забил 93 гола и отдал 119 результативных передач. Пять раз он становился чемпионом Франции.

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