Ди Мария согласился перейти в "Ювентус"
Фото: твиттер Анхеля Ди Марии/Автор неизвестен
Аргентинский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария все-таки согласился перейти в туринский "Ювентус", сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, футболист сообщил руководству итальянского клуба о своей готовности к трансферу, и после этого переговоры активизировались. Аргентинец подпишет однолетний контракт с зарплатой семь миллионов евро. Ди Мария достанется "Ювентусу" бесплатно, так как его контракт с парижанами истекает в конце июня.
В минувшем сезоне 34-летний Ди Мария провел за ПСЖ 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал девять результативных передач.
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|Милан
|27
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|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
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|17