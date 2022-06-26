Ди Мария согласился перейти в "Ювентус"

Фото: твиттер Анхеля Ди Марии/Автор неизвестен

Аргентинский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария все-таки согласился перейти в туринский "Ювентус", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, футболист сообщил руководству итальянского клуба о своей готовности к трансферу, и после этого переговоры активизировались. Аргентинец подпишет однолетний контракт с зарплатой семь миллионов евро. Ди Мария достанется "Ювентусу" бесплатно, так как его контракт с парижанами истекает в конце июня.

В минувшем сезоне 34-летний Ди Мария провел за ПСЖ 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал девять результативных передач.

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