Ди Мария рассказал, почему перешел в "Ювентус"

Фото: твиттер Анхеля Ди Марии/Автор неизвестен

Аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария рассказал, почему он принял решение перейти в туринский "Ювентус".

"Я перешел в "Ювентус", так как это главный клуб в Италии. Здесь у меня есть возможность выигрывать трофеи. "Ювентус" - сильная команда, поэтому я решил стать ее частью. Раз они выбрали меня, значит в меня верят", - приводятся слова Ди Марии на официальном сайте итальянского клуба.

Напомним, что 34-летний Ди Мария перешел в "Ювентус" на правах свободного агента. Ранее он выступал за ПСЖ, "Росарио Сентраль", "Бенфику", "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

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