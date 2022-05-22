Ди Мария рассказал, чего не хватает Месси в ПСЖ

Фото: твиттер Анхеля Ди Марии/Автор неизвестен

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария выразил мнение, что его одноклубник нападающий Лионель Месси должен получить десятый номер в следующем сезоне.

"Месси должен играть под 10-м номером, а 11-й пусть достанется Неймару. Лео является "десяткой", он лучший в мире, и это его номер", - приводит слова Ди Марии TYC Sports.

Напомним, что под 11-м номером за ПСЖ играет Ди Мария, но летом он покинет клуб. 10-й номер в данный момент принадлежит Неймару, а Месси играет под 30-м.

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