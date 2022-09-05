Ди Мария пропустит матч с ПСЖ

Фото: твиттер Анхеля Ди Марии/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Ювентуса" Анхель Ди Мария не сыграет в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен", сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Футболист не попал в заявку на матч, который состоится 6 сентября. Ди Мария вышел в стартовом составе в матче 5-го тура чемпионата Италии с "Фиорентиной" (1:1), но был заменен уже в перерыве.

Стоит отметить, что 34-летний Ди Мария перешел в "Ювентус" минувшем летом именно из ПСЖ.

Не пропустите: Икарди не попал в заявку ПСЖ на Лигу чемпионов. | https://dailysports.net