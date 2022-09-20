Ди Мария получил серьезное наказание за удаление в матче Серии А
Фото: твиттер Анхеля Ди Марии/Автор неизвестен
Аргентинский полузащитник "Ювентуса" Анхель Ди Мария дисквалифицирован на на два матча Серии А, сообщает TuttoMercatoWeb.
Такое наказание футболист получил за свое удаление в матче 7-го тура чемпионата Италии с "Монцей" (0:1). Тогда аргентинец получил красную карточку за удар локтем соперника в живот. Таким образом, хавбек пропустит ближайшие матчи против "Болоньи" (2 октября) и "Милана" (8 октября).
В нынешнем сезоне 34-летний Ди Мария провел за "Ювентус" пять матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Де Лигт назвал причину перехода из "Ювентуса" в "Баварию". | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Атлетико" нацелился на хавбека сборной Хорватии
-
"Барселона", "Челси" и "Арсенал" поборются за бразильца из АПЛ
-
"Милан" теряет ключевого защитника
-
Серия А наказала Моуринью за удаление в матче с "Аталантой"
-
Ди Мария получил серьезное наказание за удаление в матче Серии А
-
Луис Энрике назвал причину не вызова Рамоса в сборную Испании
-
"Рома" Моуринью согласовала переход форварда сборной Норвегии
-
Де Лигт назвал причину перехода из "Ювентуса" в "Баварию"
-
"Барселона" определила два варианта на замену Бускетсу
-
"Ноттингем Форест" подписал перспективного вратаря
-
Левандовски поддержит Украину на ЧМ-2022 (фото)
-
Блан отказался возглавить "Олимпиакос": названа причина
-
Депай недоволен своим положением в "Барселоне"
-
Грилиш хочет покинуть "Манчестер Сити"
-
Россия пропустит Евро-2024
-
"Барселона" лидирует в Европе по интересному показателю
-
Наставник "МЮ" хочет пригласить в команду конкурента для Роналду
-
Стало известно, будет ли в киевском "Динамо" новые футболисты в ближайшее время
-
Наставник сборной Германии не поддерживает идею провести ЧМ-2022 в Катаре
-
Почеттино может возглавить середняк чемпионата Франции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17