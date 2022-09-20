Ди Мария получил серьезное наказание за удаление в матче Серии А

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Ди Мария получил серьезное наказание за удаление в матче Серии А

Фото: твиттер Анхеля Ди Марии/Автор неизвестен

Аргентинский полузащитник "Ювентуса" Анхель Ди Мария дисквалифицирован на на два матча Серии А, сообщает TuttoMercatoWeb.

Такое наказание футболист получил за свое удаление в матче 7-го тура чемпионата Италии с "Монцей" (0:1). Тогда аргентинец получил красную карточку за удар локтем соперника в живот. Таким образом, хавбек пропустит ближайшие матчи против "Болоньи" (2 октября) и "Милана" (8 октября). 

В нынешнем сезоне 34-летний Ди Мария провел за "Ювентус" пять матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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