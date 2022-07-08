Ди Мария перешел в "Ювентус"

Фото: сайт "Ювентуса"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ювентуса" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника сборной Аргентины Анхеля Ди Марии.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался итальянскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2023 года. Зарплата аргентинца составит шесть миллионов евро в год плюс бонусы.

34-летний Ди Мария ранее выступал за "Росарио Сентраль", "Бенфику", "Реал", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ. За сборную Аргентины сыграл 121 матч и забил 24 гола. 5-кратный чемпион Франции, чемпион Португалии, чемпион Испании, 2-кратный обладатель Кубка Испании, 5-кратный обладатель Кубка Франции, 2-кратный обладатель Кубка португальской лиги, 4-кратный обладатель Кубка французской лиги, 5-кратный обладатель Суперкубка Франции, обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги чемпионов УЕФА, обладатель Суперкубка УЕФА, чемпион мира среди молодежи, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Америки, победитель Финалиссимы.

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