Ди Мария перешел в "Ювентус"
Фото: сайт "Ювентуса"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Ювентуса" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника сборной Аргентины Анхеля Ди Марии.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался итальянскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2023 года. Зарплата аргентинца составит шесть миллионов евро в год плюс бонусы.
34-летний Ди Мария ранее выступал за "Росарио Сентраль", "Бенфику", "Реал", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ. За сборную Аргентины сыграл 121 матч и забил 24 гола. 5-кратный чемпион Франции, чемпион Португалии, чемпион Испании, 2-кратный обладатель Кубка Испании, 5-кратный обладатель Кубка Франции, 2-кратный обладатель Кубка португальской лиги, 4-кратный обладатель Кубка французской лиги, 5-кратный обладатель Суперкубка Франции, обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги чемпионов УЕФА, обладатель Суперкубка УЕФА, чемпион мира среди молодежи, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Америки, победитель Финалиссимы.
Не пропустите: Погба намекнул на возвращение в "Ювентус". | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Интер" откажется от Дибалы
-
Бердыев рассказал, почему не возглавил "Спартак"
-
У Роналду мало шансов уйти из "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Сити" готовит новый контракт для главного молодого таланта
-
"Фиорентина" усилилась форвардом "Реала"
-
Ди Мария перешел в "Ювентус"
-
"Ньюкасл" вступил в борьбу за хавбека "Реала"
-
Кавани может вернуться в Серию А
-
Лангле перешел в "Тоттенхэм"
-
Жезус забил два гола в дебютном матче за "Арсенал"
-
"Аякс" купил форварда "Тоттенхэма"
-
Рибери пожаловался на "украденный" у него "Золотой мяч"
-
"Манчестер Юнайтед" увеличил предложение по аргентинцу из "Аякса"
-
Погба намекнул на возвращение в "Ювентус"
-
Джек Уилшер завершил карьеру
-
"Зенит" победил "Спартак" в матче легенд
-
Фернандеш получил номер легенды "МЮ"
-
"Лацио" договорился с капитаном "Милана"
-
Роналду не поехал на предсезонный сбор "Манчестер Юнайтед"
-
Роша хочет прекратить сотрудничество со "Спартаком"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13