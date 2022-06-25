Ди Мария ответил на слухи о "Ювентусе"
Фото: твиттер Анхеля Ди Марии/Автор неизвестен
Аргентинский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария прокомментировал информацию о возможном переходе в туринский "Ювентус".
"Ювентус" является одним из лучших клубов в Италии. Они действительно интересуются мной, но я еще не принял решение. Сейчас я отдыхаю и уделяю время семье", - приводит слова Ди Марии ESPN.
В минувшем сезоне 34-летний Ди Мария провел за ПСЖ 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2022 года.
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|27
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|26
|38
|9
|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
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|Сампдория
|26
|26
|17
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|26
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|18
|Лечче
|27
|25
|19
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|26
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