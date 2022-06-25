Ди Мария ответил на слухи о "Ювентусе"

Фото: твиттер Анхеля Ди Марии/Автор неизвестен

Аргентинский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария прокомментировал информацию о возможном переходе в туринский "Ювентус".

"Ювентус" является одним из лучших клубов в Италии. Они действительно интересуются мной, но я еще не принял решение. Сейчас я отдыхаю и уделяю время семье", - приводит слова Ди Марии ESPN.

В минувшем сезоне 34-летний Ди Мария провел за ПСЖ 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2022 года.

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