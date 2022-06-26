Ди Мария ответил на слухи о переход в "Рому"

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Ди Мария ответил на слухи о переход в "Рому"

Фото: твиттер Анхеля Ди Марии/Автор неизвестен

Аргентинский хавбек Анхель Ди Мария оценил вероятность своего перехода в "Ювентус".

По словам футболиста, он бы хотел поиграть в таком клубе.

"Ювентус" – самый большой клуб в Италии, один из тех, кто интересуется мной. Сейчас я размышляю, но в первую очередь сфокусирован на отпуске и своей семье.

"Рома"? Мне безразлично", – сказал Ди Мария в интервью ESPN Argentina.

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