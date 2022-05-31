Ди Мария объявил о скором завершении карьеры в сборной

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Ди Мария объявил о скором завершении карьеры в сборной

Фото: твиттер Ди Марии\Автор неизвестен

34-летний атакующий полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария в скором времени завершит карьеру в сборной Аргентины. 

"После этого чемпионата мира будет подходящее время для этого. Многие парни выступают на международном уровне, становятся лучше, и мало-помалу они будут доказывать, что они соответствуют этому уровню", – сказал хавбек.

Ди Мария сыграл 121 матч за сборную Аргентины, в которых забил 24 гола.

Его контракт с ПСЖ истекает 30 июня, по сообщениям СМИ он должен перейти в "Ювентус".

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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