Ди Мария объявил о скором завершении карьеры в сборной
Фото: твиттер Ди Марии\Автор неизвестен
34-летний атакующий полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария в скором времени завершит карьеру в сборной Аргентины.
"После этого чемпионата мира будет подходящее время для этого. Многие парни выступают на международном уровне, становятся лучше, и мало-помалу они будут доказывать, что они соответствуют этому уровню", – сказал хавбек.
Ди Мария сыграл 121 матч за сборную Аргентины, в которых забил 24 гола.
Его контракт с ПСЖ истекает 30 июня, по сообщениям СМИ он должен перейти в "Ювентус".
Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
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