Ди Мария хочет перейти в "Барселону"
Фото: твиттер Анхеля Ди Марии/Автор неизвестен
Аргентинский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария хочет перейти в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, футболист ради перехода в каталонский клуб может отказать "Ювентусу", который уже сделал ему предложение. Контракт аргентинца с ПСЖ истекает в конце июня. Таким образом, он станет свободным агентом и перейдет в другой клуб бесплатно.
В минувшем сезоне 34-летний Ди Мария провел за ПСЖ 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал девять результативных передач.
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|10
|Гранада
|19
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|Бетис
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|Леванте
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|Алавес
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