Фото: твиттер Анхеля Ди Марии/Автор неизвестен

Аргентинский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария хочет перейти в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, футболист ради перехода в каталонский клуб может отказать "Ювентусу", который уже сделал ему предложение. Контракт аргентинца с ПСЖ истекает в конце июня. Таким образом, он станет свободным агентом и перейдет в другой клуб бесплатно.

В минувшем сезоне 34-летний Ди Мария провел за ПСЖ 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал девять результативных передач.

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