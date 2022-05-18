Девушка Жоау Феликса, возможно, изменяет ему с другим футболистом

Фото: твиттер Жоау Феликса/Автор неизвестен

Магуи Корсейру, девушка нападающего мадридского "Атлетико" Жоау Феликса, возможно, изменяет ему с защитником лиссабонского "Спортинга" Педро Порро, сообщает The Sun.

По сведениям источника, Корсейру и Порро видели вместе с ночной клубе и они якобы целовались. Впрочем, Магуи, которая встречается с Феликсом с 2019 года, опровергает подобные обвинения.

В нынешнем сезоне 22-летний Феликс провел за "Атлетико" 35 матчей, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. На счету 22-летнего Порро пяти забитых мячей и семь голевых передач в 35 поединках за "Спортинг".

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