Девушка Жоау Феликса, возможно, изменяет ему с другим футболистом

Теги атлетико мадриджоау фелишпедро порроспортинг лиссабон

Девушка Жоау Феликса, возможно, изменяет ему с другим футболистом

Фото: твиттер Жоау Феликса/Автор неизвестен

Магуи Корсейру, девушка нападающего мадридского "Атлетико" Жоау Феликса, возможно, изменяет ему с защитником лиссабонского "Спортинга" Педро Порро, сообщает The Sun.

По сведениям источника, Корсейру и Порро видели вместе с ночной клубе и они якобы целовались. Впрочем, Магуи, которая встречается с Феликсом с 2019 года, опровергает подобные обвинения.

В нынешнем сезоне 22-летний Феликс провел за "Атлетико" 35 матчей, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. На счету 22-летнего Порро пяти забитых мячей и семь голевых передач в 35 поединках за "Спортинг".

Не пропустите: "Ювентус" попытается сбить цену на Морату. | https://dailysports.net

 
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Симеоне подал в суд на бывшую жену

Симеоне подал в суд на бывшую жену

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов