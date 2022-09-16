Дест не хочет возвращаться в "Барселону"

Фото: твиттер Сержиньо Деста/Автор неизвестен

Американский защитник "Милана" Сержиньо Дест заявил, что он не хочет возвращаться в "Барселону" по окончании аренды в итальянском клубе.

"Милан" имеет право выкупить мой трансфер, и я приложу максимум усилий, чтобы они сделали это. Надеюсь, что они подпишут со мной постоянный контракт. Я хочу остаться в "Милане", - приводит слова Деста журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

В нынешнем сезоне 21-летний Дест провел за "Милан" два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2025 года.

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