Дешам высказался о провале сборной Франции в Лиге наций
Фото: твиттер сборной Франции/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций от Дании (0:2).
"Не думаю, что со сборной происходит катастрофа. Мы имели много моментов, но не сумели забить гол. Также у нас были ошибки в обороне. Наша команда молодая, многие футболисты не имеют достаточного количества опыта. Если соперник подает четыре угловых, в результате которых их игроки остаются в одиночестве, то не имеет значения, сколько у нас защитников.
Нам не нужно волноваться. Когда вернутся опытные игроки, то это пойдет нам на пользу. Некоторые другие сильные команды также потерпели поражения. Конечно, проигрывать неприятно. Поэтому нам нужно бороться", - приводит слова Дешама Telefoot.
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